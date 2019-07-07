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/’ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 7.7.2019
YPG/PKK’ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/PKK'a ait füze ve patlayıcılar bulundu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Çobanbey'in Ra'il köyündeki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesi tarafından gelen kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Aracın yedek mazot deposunda 15 katyuşa füzesi ile 13 patlamaya hazır mıknatıslı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Kamyon şöförü, sorguya alındı.
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YPG/PKK’ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
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