Afganistan’da bir günde iki bombalı saldırı

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AFGANISTAN'IN Gazne vilayetinde Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi öldü, 179 kişi yaralandı. Gur vilayetinin Devletyar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti. Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi. Gazne'deki saldırıyı Taliban üstlenirken, Gur'daki yetkililer bu saldırının da Taliban tarafından gerçekleştirildiğini sandıklarını söyledi. Gur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Devletyar ilçesinin Dehkede Sumak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede hayvan otlattığı sırada patladığı belirtildi.