Çinli 7 kadın aynı evde yaşlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Çin'inGuangzhou kentinde yaşayan 7 kadın ayrılmamak ve yaşlılık dönemlerinde de beraber olmak için birlikte bir ev satın aldı. 20 yılı aşkın süredir arkadaş olan ve şuan 30'lu yaşlarında olan kadınlar, her zaman şakasını yaptıkları hayallerini gerçekleştirdi. 60'lı yaşlarına geldiklerinde birlikte yaşamak için para biriktirip bir konak alan yakın arkadaşlar, evi istedikleri gibi döşedi. Bu planın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten kadınlar "Yemek pişireceğiz, bahçede barbekü yapacağız, şarkılar söyleyip köyden yiyecek toplayacağız" diyerek hayatlarının son dönemlerini mutlu bir şekilde geçireceklerini belirtti. Genç kadınlar şimdi, emekli olduktan ve çocuklarını büyüttükten sonra hayatlarının sonuna kadar hep beraber olabilecekleri konaklarına geçmeyi bekliyor.