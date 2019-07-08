Libya’da serbest bırakılan 6 Türk yurda döndü

Libya'da yaşananları anlatan denizciler, tanışma bahanesiyle davet edildikleri karakolda daha sonra alıkonuldukları öğrendiklerini ifade etti.

Libya'da geçtiğimiz günlerde General Hafter'e bağlı güçler tarafından 6 Türk denizci alıkonulmuş, bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" uyarısında bulunmuştu. Açıklamada kısa bir süre sonra geçtiğimiz hafta 6 Türk serbest bırakılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Necmettin Demirhan, eren Çakır ve Birol Kutlu isimli denizciler bu sabaha karşı yurda döndü. Türk denizciler gece saatlerinde Mitiga'dan havalanan uçakla sabaha karşı saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Denizcileri havalimanında Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Taner karşıladı.



TÜRK DENİZCİLER ALIKONMA SIRASINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI



Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk denizciler, Libya'da yaşadıkları süreci anlattı. Hafter güçleri tarafından alınokulan isimlerden biri olan Mehmet Yılmaz Odabaşı Libya'da yaşananlara ilişkin, "Biz 6 kişi orada gemi personeli olarak çalışıyorduk. Gittiğimizin 5'inci günü Hafter'in askerleri limana gelip kontrol amaçlı bizi denetleme yapacaklarını söylediler. Akabinde mesaimiz bittikten sonra bizi komutanlarının tanışma amacıyla karakola davet ettiğini ilettiler. Biz de karakola gittik ama gittikten sonra alıkonulduğumuzu öğrendik. İki gün tutuklu kaldık" dedi.



"Tanışacağız diye gittik meğerse bizi esir almışlar"



Alıkonulan Türk denizcilerden bir diğeri Eyüp Eryılmaz da , "Liman taramasına gitmiştik. Bizi toplu bir şekilde arkadaşlarla tanışacağız diye götürdüler. Tanışacağız diye gittik meğerse bizi esir almışlar farkında değiliz. Karakolda gece yarısına kadar tuttular ertesi gün bir kampa götürdüler. Bizi tek sıraya dizdiler karşımıza da silahlı adamlar geçti. Psikolojimiz bozuldu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve devlet baskısı olunca bizi serbest bırakmak zorunda kaldılar" şeklinde konuştu.





"Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu, sağ salim buraya geldik"



Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan Türk denizcilerin aileleriyle buluştuğu dakikalarda ise duygusal anlar yaşandı. Libya'daki alıkonma hadisesinin ardından oğlu Onur Çakır'a kavuşan anne Huriye Çakır gözyaşlarını tutamadı. Ailesine kavuşan Onur Çakır ise, "İletişim imkanlarımız kısıtlıydı. Mümkün olduğunca aileme iyi olduğumuzu iletmeye çalıştık. Başımızdan geçen olayları yansıtmamaya çalıştım. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Herkesin yardımlarıyla sağ salim buraya geldik. Destek olan herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz" dedi.



Yurda dönen 6 Türk denizci daha sonra havalimanından ayrıldı.