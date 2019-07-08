Polonya’da gaz patlaması dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Polonya'nıngüneyindekiBytomşehrinde bir binadagazın nedenolduğu patlamasonucunda 3 kişiöldü, 1'i ağır 4 kişi deyaralandı.Patlamada 39 yaşında bir kadın ve 4-5 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de hastanelere sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki, yaralılardan birinin patlama esnasında binanın önünden geçen bir kişi olduğunu ve bu kişinin vücudunun tamamen yandığını kaydetti. Şiddetli patlama neticesinde etrafta bulunan binaların camları kırılırken, patlama sonrasında sokağın görüntüsü ise savaş alanını andırdı.ABD'nin Florida eyaletinde ise The Fountains isimli bir alışveriş merkezinde önceki gün gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 2'si ağır en az 22 kişinin yaralanmıştı. Patlama nedeniyle diğer iş yerleri de hasar gördü. Patlamanın şiddetiyle dev beton kolonlarının 50 metre, metal parçalarının ise 100 metre öteye kadar fırlarken, patlamanın gerçekleştiği eski pizza restoranda yalnızca metal iskeletinin ayakta kaldığı belirtildi.