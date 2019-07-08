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hava savunma sistemi bu hafta yola çıkıyor! İşte S-400'de son durum!

hava savunma sistemi alımında son aşamaya gelindi. 'nin 'dan alacağı S-400 hava savunma sisteminin ilk bataryasının teslimatına bu hafta başlanıyor. Türkiye'de hazırlıkları tamamlanan S-400 hava savunma sisteminin teslimat için yüklemeleri Rusya'da da başladı. Peki S-400 hava savunma sistemi nereye konuşlanacak? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 11:31
S-400 hava savunma sistemi bu hafta yola çıkıyor! İşte S-400'de son durum!

sistemi için , hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra adı Mürted olarak değiştirilen Akıncı Üssü'ne, Devlet Silah Şirketi'nin isterleri doğrultusunda "özellikli" hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400'lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar, S-400'ler için hazırlandı. Yine sistem için komuta kontrol merkezi de kuruldu.

EĞİTİM VE TEST ARAÇLARI GELDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Mevcut bulunan bakım hangarlarıyla çok fazla yatırım gerekmeksizin S-400'lere hazırlanan Mürted Üssü'ne bir süre önce de sisteme yönelik çeşitli eğitim ve test araçlarının geldiği belirtiliyor. S-400 sistemlerinin barış konuşlanma yeri olarak belirlenen Mürted Üssü'nde, sisteme ilişkin idari teşkilatlanma da tamamlandı.

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S-400 hava savunma sistemi bu hafta yola çıkıyor! İşte S-400'de son durum!
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