S-400 hava savunma sistemi bu hafta yola çıkıyor! İşte S-400'de son durum!

S-400 sistemi için Türkiye, hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra adı Mürted olarak değiştirilen Akıncı Üssü'ne, Rusya Devlet Silah Şirketi'nin isterleri doğrultusunda "özellikli" hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400'lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar, S-400'ler için hazırlandı. Yine sistem için komuta kontrol merkezi de kuruldu.

EĞİTİM VE TEST ARAÇLARI GELDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Mevcut bulunan bakım hangarlarıyla çok fazla yatırım gerekmeksizin S-400'lere hazırlanan Mürted Üssü'ne bir süre önce de sisteme yönelik çeşitli eğitim ve test araçlarının geldiği belirtiliyor. S-400 sistemlerinin barış konuşlanma yeri olarak belirlenen Mürted Üssü'nde, sisteme ilişkin idari teşkilatlanma da tamamlandı.