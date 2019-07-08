Sudan’da imzalar bugün atılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan geçiş süreci anlaşması için imzalar bugün atılıyor. İmza töreni Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Afrika Birliği Müzakere Başkanı, bazı bölge liderleri, Avrupa Birliği, Troyka üyeleri ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu siyasi mutabakat çerçevesinde geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek. Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık yapacak. Ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş dönemi iki aşamadan oluşacak. İlk aşama, ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreçten oluşuyor. Bu dönemin ilk 6 ayı barış ve demokrasi çalışmaları için ayrıldı. Daha sonraki 18 ayda da muhalefet iktidarda olacak. Tüm sürecin başlangıcı olarak birkaç gün içinde başbakanın ismi açıklanacak. Devlet başkanlığı konseyinin oluşumunu takip eden 3 ay içinde de parlamento oluşturulacak. Türkiye, anlaşmadan ötürü memnuniyetini dile getiren ilk ülkeler arasında yer alırken, ABD de dün anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.