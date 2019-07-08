“Trump beceriksiz, sakar ve hizipçi”

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İNGILTERE'DEKI Daily Mail gazetesi İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın "beceriksiz" olduğu ve görevini "utanç" içinde sonlandırma riski bulunduğu şeklinde rapor yazdığını iddia etti. Habere göre, İngiliz Büyükelçi'nin ABD Başkanı hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadeleri yer aldı.