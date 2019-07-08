Yunanistan’da zafer Miçotakis’in

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan'da dün erken genel seçim için sandık başına gitti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, oyların yüzde 67'sinin sayıldığı seçime katılım oranı yüzde 57.2 olarak gerçekleşti. Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND), oyların yüzde 39.6'sını alarak birinci parti oldu. ND böylece, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelme başarısını yakaladı. Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki sol SYRIZA ise oyların yüzde 31,6'sını aldı. Ana muhalefete düşen SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86 olarak gerçekleşti. PASOK'un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ise yüzde 8 oranıyla 22 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. KINAL'ı oyların yüzde 5,3'ünü kazanan ve 15 milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist Partisi (KKE) takip etti. Oy oranı büyük oranda düşen aşırı sağ Altın Şafak'ın ise durumu belirsizliğini koruyor. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı ülkede yüzde 2.97 oy oranında bulunan aşırı sağ partinin durumu sandıkların tamamı açıldığında netleşecek. Partisinin genel merkezi önünde coşkulu kalabalığa seslenen Miçotakis, "Yunan halkı, büyüme, istihdam, güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin yeniden inşaasını istiyor" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim başarısının ardından Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Miçotakis'i tebrik eden Erdoğan, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.