14 mahkûm ekmekten zehirlenip can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Tacikistan'da 14 mahkûm zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün ülkenin kuzeyindeki Soğd vilayetinde bulunan 3 cezaevinden başkent Duşanbe yakınlarındaki başka cezaevlerine aralarında 8 kadının da bulunduğu 128 mahkûmun araçlarla transfer edildiği bildirildi. Nakil sırasında bir mahkûmun 3 adet ekmeğini 16 mahkûmla paylaştığı, yarım saat sonra da ekmeği yiyen mahkûmlarda kusma ve baş ağrısının başladığı aktarılan açıklamada, mahkûmları taşıyan araçların cezaevine ulaştığında 14 mahkûmun öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Açıklamada 2 mahkûmun ise kurtarıldığı vurgulandı.