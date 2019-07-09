Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD’nin gizli uzay uçağı yakalandı

’nin gizli uçağı yakalandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019
ABD’nin gizli uzay uçağı yakalandı
Hollandalı Ralf Vandebergh isimli gökyüzü gözlemcisi, ABD'ye ait gizli X-37B uzay uçağını görüntülemeyi başardı. Vandebergh, ABD Hava Kuvvetleri'nin en gizli projelerinden biri olan X-37B'i aylardır izlediğini ve en sonunda yakaladığını belirtti. OTV-5 adı verilen 5'inci görevini icra eden uzay aracının 667 gündür yörüngede olduğu belirtiliyor. 5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya "Atlas V" roketleriyle fırlatılan araç, Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’nin gizli uzay uçağı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN