ABD’nin gizli uzay uçağı yakalandı

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Hollandalı Ralf Vandebergh isimli gökyüzü gözlemcisi, ABD'ye ait gizli X-37B uzay uçağını görüntülemeyi başardı. Vandebergh, ABD Hava Kuvvetleri'nin en gizli projelerinden biri olan X-37B'i aylardır izlediğini ve en sonunda yakaladığını belirtti. OTV-5 adı verilen 5'inci görevini icra eden uzay aracının 667 gündür yörüngede olduğu belirtiliyor. 5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya "Atlas V" roketleriyle fırlatılan araç, Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.