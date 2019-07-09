Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya’dan ABD’nin çağrısına olumsuz yanıt

’dan ABD’nin çağrısına olumsuz yanıt

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Almanya’dan ABD’nin çağrısına olumsuz yanıt
Almanya, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin "Almanya'dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz" çağrısını reddetti. Almanya hükümeti, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Suriye'de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz" dedi. Seibert, Alman hükümetinin DEAŞ karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını belirterek, "Bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’dan ABD’nin çağrısına olumsuz yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN