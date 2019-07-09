Almanya’dan ABD’nin çağrısına olumsuz yanıt

BUGÜN NELER OLDU

Almanya, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin "Almanya'dan kara birliklerinin kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmesini istiyoruz" çağrısını reddetti. Almanya hükümeti, Suriye'ye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Suriye'de kara birliğimiz yok ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz" dedi. Seibert, Alman hükümetinin DEAŞ karşıtı koalisyondaki mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını belirterek, "Bilindiği gibi bu, kara birliklerini kapsamıyor" ifadelerini kullandı.