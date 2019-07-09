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Diplomatik yazışmaları sızdıranlar aranıyor

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Diplomatik yazışmaları sızdıranlar aranıyor
İngıltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının bu işin sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti. Hunt, "Dolaysıyla bir sızıntı soruşturması yapacağız, umarım kaynağına ineriz. Elbette ki, kimin sorumlu olduğunu bulursak ciddi sonuçlar olacak" dedi. Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın "Trump yönetiminin diplomatik olarak daha az beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadeleri yer almıştı.
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Diplomatik yazışmaları sızdıranlar aranıyor
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