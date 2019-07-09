Eski bakanın oğlu Kuzey Kore’ye kaçtı

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ESKI Güney Kore Dışişleri Bakanı Choe Dok-shin'in oğlu 73 yaşındaki Choe In-guk'un, geri kalan ömrünü geçirmek üzere ailesi gibi Kuzey Kore'ye iltica ettiği bildirildi. Kuzey Kore devlet ajansı Uriminzokkiri'de yer alan haberde, Choe'nin babasının, 1986'da eşiyle Kuzey Kore'ye iltica ettiği ve Kuzey'de yaşamanını ailesinin isteği olduğu belirtildi. Kuzey'de yaşamasının ailesinin son isteği olduğunu vurgulayan Choe, iki ülkenin tekrar birleşmesi için çaba göstereceğini söyledi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min ise 2001'den bu yana ailesini görmesi için 12 kez Kuzey Kore'ye gitmesine izin verilen Choe'nin, bu ülkeye nasıl iltica ettiğinin araştırıldığını belirtti.