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Halatsız 310 metrelik gökdelene tırmandı

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Halatsız 310 metrelik gökdelene tırmandı
Londra'da kimliği bilinmeyen bir kişi, halatsız olarak 310 metre yükseklikteki İngiltere'deki en yüksek bina olan Shard'a tırmandı. Görgü tanıkları, sabah 05:15'te Avrupa'nın en yüksek yapılarından biri olan 95 katlı binaya tırmanan kişinin başlangıçta cam vantuzu kullandığını sonrasında bunlara da gerek duymadan tırmanışına devam ettiğini söyledi. Polisin, daha sonra çatıdan binaya giren bu kişiyi uyardığı ancak gözaltına almadığı bildiriliyor. 2017'de CassOnline rumuzlu bir YouTuber da gökdelenin ziyaretçi güvertesinden çatıya tırmanmıştı.
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Halatsız 310 metrelik gökdelene tırmandı
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