İlk iş Erdoğan’ı arayacağım

Yunanistan'da pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin galibi olan Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis, başbakanlık görevini seçimlerin mağlubu radikal SYRİZA lideri Aleksis Çipras'tan devraldı. Devir teslim töreninden önce Cumhurbaşkanlığı makamında düzenlenen dini törenle and içen Miçotakis yeni kabinesini kurmak için kurmaylarıyla çalışmaya başladı.







Yunanistan'da laiklik olmadığı için siyasetçilerin yemin törenleri genel olarak dini ayinlerle yapılıyor. Ancak dini törenleri arzu etmeyenler, 2015'te Aleksis Çipras 'ın yaptığı gibi, Anayasa üzerinde and içebiliyor. Miçotakis, yabancı devlet başkanLarından ilk tebrik mesajını Cumhurbaşkan Erdoğan'dan almasını takdirle karşıladı. Miçotakis, Türkiye - Yunanistan ilişkileri için "İlk yapacağım işlerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramak ve iki ülke arasındak güven ortamını kurmak olacak. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği yatıştırmak olacak" dedi. YDP, Avrupa muhafazakar partileri arasında Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen az sayıdaki partilerden biri. Miçotakis, her fırsatta Türkiye'nin AB'ye üye olmasından yana olduğunu açıklıyordu.



Yunanistan'ın yeni başbakanı Miçotakis, 1968'te dünyaya geldi. Evli olan Miçotakis, 3 çocuk babası. Ülkenin önemli siyasi figürlerinden eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis de eski Dışişleri Bakanı. Askeri darbe sonrası kurulan Yunanistan'daki Albaylar Cuntası yönetimi sırasında baba Miçotakis, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne gitmişti.

