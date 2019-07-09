Ölüm yolunda ‘Barış Yürüyüşü’ başladı

BUGÜN NELER OLDU

Srebrenıtsa soykırımından kurtulmak isteyen Boşnakların orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen "Barış Yürüyüşü" Nezuk kasabasından başladı. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 24. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, üç gün boyunca sürecek. Halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen güzergahta düzenlenen yürüyüşe bu yıl 5 binin üzerinde gönüllü katılıyor. Barış Yürüyüşü'ne Türkiye'den katılan bir grup da soykırım kurbanlarını anmak ve Boşnakların yanında olduklarını göstermek için buraya geldiklerini ifade etti. 10 Temmuz'da son bulacak olan ve 15'inci kez düzenlenen yürüyüş kapsamında, katılımcılar her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyecek.