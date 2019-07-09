Savaş suçundan aranan ismi terfi ettirdi

BUGÜN NELER OLDU

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan Mahmud el-Verfali'yi terfi ettirdiği belirtildi. Binbaşı rütbesinde olan Verfali'nin Yarbay rütbesine yükseltildiğini kaydetti. Bingazi şehrinde gözleri bağlı 10 kişiyi video kaydına alarak yargısız infazla öldüren ismin Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin komutanlarından Mahmud el-Verfali olduğu öne sürülmüştü. Hafter'in operasyona başladığı 4 Nisan'dan bugüne, Libya'da binden fazla insanın öldüğünü açıklanmıştı.