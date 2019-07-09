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Sınırda büyük şok! 'den 'ye atılan çantanın içinden çıktı...

'den Şırnak'ın Cizre ilçesine atılmak istenen, üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcı, sınır hattındaki modüler beton duvardaki dikenli tellere takıldı. Teröristlerin patlayıcıyla, 'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapacağı belirtildi. Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 12:44
Sınırda büyük şok! Suriye'den Türkiye'ye atılan çantanın içinden çıktı...

'de bulunan teröristler, dün gece Cizre'nin sınır hattında bulunan Kebeli köyüne üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcıyı atmak istedi. Patlayıcı, sınırda kurulan modüler beton duvarın üzerindeki dikenli tellere takıldı.

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Sınırda büyük şok! Suriye'den Türkiye'ye atılan çantanın içinden çıktı...
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