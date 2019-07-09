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Trump'ın kullanıcılarını engellemesi federal mahkemeye takıldı

'de federal temyiz mahkemesi, Başkan 'ın, 'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 19:32
Trump'ın Twitter kullanıcılarını engellemesi federal mahkemeye takıldı

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

7 TWITTER KULLANICISI DAVA AÇMIŞTI

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

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Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.

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Trump'ın Twitter kullanıcılarını engellemesi federal mahkemeye takıldı
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