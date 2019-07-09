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Uzaya çıkacaktı kazada öldü

Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı Mandla Maseko, hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında can verdi. Afrikalı gençlere ilham veren pilot Maseko ‘Afronot’ lakabıyla tanınıyordu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019
Uzaya çıkacaktı kazada öldü

Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, ABD'de 2013'te uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanmıştı. Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
"Afronot" ve "Uzay Çocuğu" lakaplarıyla tanınan 30 yaşındaki Maseko, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde, bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti. Uçuşun aslen 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanıyordu. Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, Afrika'nın gençlerine ilham verecek ve nereden gelirlerse gelsinler her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak için bir şey yapmak istediğini dile getiriyordu.

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Uzaya çıkacaktı kazada öldü
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