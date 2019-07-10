AB'den skandal Doğu Akdeniz açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması, AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır" dedi.







"NE YAPACAĞINA TÜRKİYE KARAR VERİR"



Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ile ilgili olarak, "Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir" demişti.

Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik skandal bir açıklama gelmişti. Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici olduğu ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj operasyonunun büyük endişeyle karşılandığı ifade edilmişti.



ABD DE RAHATSIZ



ABD Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdursun" ifadesini kullanmıştı.