Almanya ve Hollanda’daki camilere eş zamanlı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın Tilburg ve Almanya'nın Karlsruh kentlerinde camilere saldırılar düzenlendi. Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ise bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Tilburg kentinde Hollanda İslam Federasyonu'na (NIF) bağlı Milli Görüş Tilburg Camisi'ne düzenlenen saldırıda, camı kırarak içeriye giren saldırgan, bazı eşyalara zarar verdi. Cami Vakfı Başkanı Recep Alakuş, saldırıyı kınadıklarını, Tilburg'da ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Almanya'nın Karlsruhe kentindeki DİTİB'e bağlı Karlsruhe Merkez Camisi'ne de pazartesi gecesi saldırı düzenlendi. DİTİB, caminin önündeki bayrak direklerinden birine zarar verildiği ve DİTİB logolu bayrağın yakıldığı bildirildi. Öte yandan Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı. DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.