Bizi tarayacak gibi sıraya dizdiler

Libya'da 29 Haziran tarihinde General Halife Hafter'a bağlı güçlerce alıkonulan ve Ankara'nın kararlı duruşu sonrası serbest bırakılan 6 Türk vatandaşı, yurda döndü. Trablus'tan İstanbul'a gelen gemiciler Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Necmettin Demirhan, Eren Çakır ve Birol Kutlu havalimanında aileleri ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer tarafından karşılandı. Tanışma bahanesiyle davet edildikleri karakolda alıkonulduklarını belirten denizciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendileriyle ilgilenen tüm yetkililere teşekkür etti.







KAMPA GÖTÜRDÜLER

İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları sürece ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan denizcilerden Mehmet Yılmaz Odabaşı "Orada 6 kişi gemi personeli olarak çalışıyorduk. Gittiğimizin 5'inci günü Hafter'in askerleri limana gelip kontrol amaçlı bizi denetleme yapacaklarını söylediler. Akabinde mesaimiz bittikten sonra bizi komutanlarının tanışma amacıyla karakola davet ettiğini ilettiler. Biz de karakola gittik. Ama gittikten sonra alıkonulduğumuzu öğrendik. İki gün tutuklu kaldık" dedi. Eyüp Eryılmaz da, "6 kişiydik. Bizi tanışacağız diye götürdüler. Bizi esir almışlar. Farkında değiliz. Gece yarısına kadar karakolda tuttular, sonra başka bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler. Psikolojimiz bozuldu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve devlet baskısı olunca bizi serbest bırakmak zorunda kaldılar" diye konuştu.







VATANIMIZ GİBİSİ YOK

Ailesi tarafından havalimanında karşılanan Onur Çakır ise "İletişim imkanlarımız kısıtlıydı. Mümkün olduğunca aileme iyi olduğumuzu iletmeye çalıştık. Başımızdan geçen olayları yansıtmamaya çalıştım. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Herkesin yardımlarıyla sağ salim buraya geldik. Destek olan herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz" dedi.







Türk gemiciler, 1 Temmuz'da serbest bırakılmıştı. Dışişleri Bakanlığı "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" uyarısında bulunmuştu.

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