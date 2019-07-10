İki ayrı ailenin bebeklerini doğurdu

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin New York kentinde bir kadın, tüp bebek tedavisi yapılan klinikteki karışıklık sonucu iki ayrı çifte ait iki bebek dünyaya getirdi.İkiz kız bebekler beklerken kendi ırkından olmayan ve ne kendileriyle ne de birbirleriyle genetik bağı bulunan iki erkek bebek doğuran Asya kökenli kadın- Los Angeles'ta tedavi gördükleri CHA IVF Kliniği'ne dava açtı. Adları "A.P." ve "Y.Z." olarak açıklanan çift, kendilerine ve bebeklere DNA testi yapılmasına onay verdi. Bunun sonucunda başka bir ırktan olan bebeklerin genetik olarak ne annebabayla ne de birbirleriyle bağları olduğu anlaşıldı. Çift, çocukların velayetini, gerçek anne babaları olan "Çift A" ve "Çift B"ye vermeyi kabul etti. Çift kendi dondurulmuş embriyolarına ne olduğunu da bilmediklerini, kaybedildiğine inandıklarını belirtti. Kilinik ve 2 doktora 16 ayrı suçlamayla dava açtı.