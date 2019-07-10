İsrail’in tünelleri Filistinlilerin evlerini yok ediyor

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İsraıl'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan Mahallesi'nin atlında yaptığı kazılar Filistinlilerin evlerini yok ediyor. Al Jazeera'nın haberine göre kazılar nedeniyle Filistinlilere ait evler her geçen gün daha fazla zarar görüyor ve birçoğu yıkılmanın eşiğine geldi. Evi zarar görenlerden Abu Rmeleh, "Hayatımızı tehlikeye atıyorlar. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde yeni çatlaklar bulabilirsiniz. Evimizin altında kaç tünel olduğunu bile bilmiyoruz, ama en az üç tane olduğuna inanıyoruz" dedi. Söz konusu kazılar İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud'un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında öngörülen "Shalem" projesinin bir parçası.