Libya’da askeri üste Fransız füzeleri bulundu

Yerel medyada yer alan haberlere göre Fransa Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosunu deldiği yönündeki eleştirilerin asılsız olduğunu, füzelerin isyancı Hafter birliklerine yollanmadığını savundu. Bakanlık füzelerin herhangi bir gruba verilmediğini ve füzelerin hasarlı olduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı ayrıca yaptığı açıklamada, füzelerin imha edilmeleri öncesinde geçici olarak depoda tutulduklarını açıkladı. Tanesi 150 bin dolar olan füzelerin, başkent Trablus'un BM'ye bağlı güçlerinin, General Hafter'e bağlı kasaba olan Gharyan'daki askeri üssü ele geçirmesiyle bulunduğu açıklandı. Füzelerin kendi güvenlikleri için orada olduğunu belirten Fransa Savunma Bakanlığı, füzelerin terörle mücadelede kullanılmak üzere Fransa birliklerinin korunması için Libya'da konuşlandırıldığını ifade etti.

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