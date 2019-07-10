Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi! Merkel'in nesi var?
Almanya Şansölyesi Angela Merkel yine titreme nöbeti geçirdi. Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında baştan aşağı titrerken görülmüştü. Olaydan kısa süre sonra titrediği görülen Merkel bugün yine titreme krizine girdi. Peki, Angela Merkel'in nesi var? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.7.2019 14:56Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 15:06
Almanya Başbakanı Angela Merkel 3. kez titrerken görüldü. Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığı törende Merkel şiddetli olarak titremişti.