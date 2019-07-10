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üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi! Merkel'in nesi var?

Almanya Şansölyesi Angela yine titreme nöbeti geçirdi. Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında baştan aşağı titrerken görülmüştü. Olaydan kısa süre sonra titrediği görülen Merkel bugün yine titreme krizine girdi. Peki, Angela Merkel'in nesi var? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 15:06
Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi! Merkel'in nesi var?

Almanya Başbakanı Angela 3. kez titrerken görüldü. Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığı törende Merkel şiddetli olarak titremişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

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Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi! Merkel'in nesi var?
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