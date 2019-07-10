Olimpik yüzücü boğulmaktan kurtardı

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İtalyan olimpik yüzücü Filippo Magnini, bir kişiyi boğulmaktan kurtardı. Sardinya Adası'nda bulunan Cagliari'nin Cala Sinzias Plajı'nda 45 yaşındaki Andrea Benedetto balayına çıktığı eşiyle yüzerken boğulma tehlikesi yaşadı. Benedetto'nun su üzerinde kalması için eşi çabalarken cankurtaranlar harekete geçti. Şans eseri çifte daha yakında olan Filippo Magnini yardımlarına yetişti. Magnini, "Yanına gittiğimde çok su yutmuş olduğunu gördüm, çok korkmuştu ve konuşamıyordu bile. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım" dedi. Artık emekli olan 37 yaşındaki Magnini'nin Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.