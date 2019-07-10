Türk bilim insanının şirketine 325 milyon $

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Mainz kentinde Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması Biontech, Avrupa'da bir biyoteknoloji firması için en büyük finansman kampanyasını gerçekleştirerek yatırımcılardan 325 milyon dolar topladı. Kanser ve diğer ciddi hastalıklarda hastaya göre ilaç geliştirme yönünde çalışmalar yapan Biontech, yatırımın Avrupa tarihinde biyoteknoloji şirketi için en büyük özel fonlamalardan biri olduğunu belirtti. 325 milyon dolarlık fonun 3'te 2'sinin yeni yatırımcılardan geldiği aktarılan açıklamada, finansmanın, şirketin üretim altyapısının sürekli gelişimini destekleyeceği kaydedildi. 2008'de kurulan Biontech, geçen yılın ocak ayında da A serisi finansman turunda 270 milyon dolarlık yatırım desteği toplamıştı.BIONTECH Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, desteğin şirket için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Dönüştürücü teknolojileri bir araya getirme hedefimizle, kişileştirilmiş ilaçlar geliştirme fırsatı için biyolojinin hızlanmasını biyoinformatik, robotik ve yapay zeka ile birleştirmesinde gören yüksek teknoloji yatırımcılarının desteğini almak heyecan verici" dedi.