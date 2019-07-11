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Son Dakika: 'de patlama! Ölenler var

'nin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 10:53
Son Dakika: Afrin'de patlama! Ölenler var

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için sağlık kuruluşlarına götürüldü.
Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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Son Dakika: Afrin'de patlama! Ölenler var
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