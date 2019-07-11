Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin duruşu net! Doğu Akdeniz gerilimine sert cevap...

Türkiye, Fatih'ten sonra kendi kıta sahanlığındaki faaliyetleri için Doğu Akdeniz'e gönderdiği Yavuz sondaj gemisinin bölgedeki varlığına tekpi gösteren ABD, Mısır, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelere sert yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durum. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasa dışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'ye ait Fatih gemisinin mayıs başında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin, Türkiye Petrolleri'ne 2009 ve 2012'de verdiği ruhsat sahaları içinde ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) deklare ettiği kıta sahanlığı dahilinde sondaj faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Yavuz sondaj gemimiz de ahiren Karpaz Yarımadası'nın güneyine intikal etmiş olup, KKTC'nin 2011'de Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacak" denildi.

'HAYLAZ ÇOCUK!'

Milliyet'in haberine göre;Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, seçimler öncesi verdiği bir mülakata atıfta bulunulan açıklamada, "Ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklama, şöyle devam etti:

"Ülkemizin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz. 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' unvanı esasen Yunanistan'a aittir. Avrupa'nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan'la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz'i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde Ada'nın tamamını temsil ederek, Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasp etme hakkını vermez. Bu anlayışla, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz."

Aynı açıklamada, Kıbrıs Türklerinden bahsedilmemesi ve Ada'da Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılmasının da ibret verici olduğuna vurgu yapılırken, şu ifadeler yer aldı:

"AB de Rum-Yunan ikilisinin, Ada'nın eşit sahiplerinden Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden oynadığı oyuna ortak olarak bu hukuksuzluğun bir aktörü haline gelmiştir. Böylece AB'nin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakere süreçlerinde tarafsız bir arabulucu rolünü üstlenemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada'nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede, Yavuz sondaj gemimizin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan açıklamaları da tamamıyla destekliyoruz."

DOSTLUK VURGUSU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuştuğunu" söyledi.

Dendias'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır" dedi.

'YANLIŞ ADIMLAR ATMAKTAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı. Aksoy, Ortagus'un önceki günkü açıklamalarına ilişkin soruya cevabında, "açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını" bildirdi.

"Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır" diyen Aksoy, Trump'ın da G20 Zirvesi'nde bunu teyit ettiğini ve Türkiye'ye adil muamele yapılmadığını açıkça belirttiğini hatırlattı. Aksoy, şöyle devam etti:

"Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

Ortagus, Bakanlık olarak Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın alması ve olası yaptırımlar konusundaki duruşlarında değişiklik olmadığını söylemişti.