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’nin Washington Büyükelçisi istifa etti

Giriş Tarihi: 11.7.2019
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi istifa etti
Basına sızan yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki ifadeleri ile krize yol açan İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti. Trump için "beceriksiz" dediği ortaya çıkan ve iki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi Darroch, "görevini dilediği gibi icra etmesinin imkansız hale geldiğini" belirterek istifa etti. Yazışmalarda Darroch, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" diyordu.
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İngiltere’nin Washington Büyükelçisi istifa etti
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