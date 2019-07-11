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'in titreme nöbetine 'sandalye' önlemi

'in ayaktayken titreme nöbeti geçirmemesi için sandalyeli önlem alındı. Merkel'in, 'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 15:30
Merkel'in titreme nöbetine 'sandalye' önlemi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ayaktayken titreme nöbeti geçirmemesi için sandalyeli önlem alındı. Başbakan Merkel'in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

Merkel ve konuk başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi.

Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.

Törenden önce Alman medyasının sandalyelere özel ilgi göstermesi dikkati çekti.

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Merkel son olarak 10 Temmuz'da Finlandiya Başbakanı Annti Rinne'yi resmi törenle karşılaması esnasında titreme nöbeti geçirmiş, bu durum sağlığı konusunda Alman basınında spekülasyonlar yapılmasına yol açmıştı.

Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ''Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.'' ifadesini kullanmıştı.

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Merkel'in titreme nöbetine 'sandalye' önlemi
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