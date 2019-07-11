Son Dakika: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri AB'yi rahatsız etti! Skandal Türkiye kararı...

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışması yapmasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar için olmasına Avrupa'nın tepkisi sürüyor... Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili bir son dakika kararı aldığı ortaya çıktı.

Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmede, AB'nin taslak metnini yayınladı. Metinde, "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.