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Son Dakika: Türkiye'nin 'deki sondaj faaliyetleri AB'yi rahatsız etti! Skandal Türkiye kararı...

Türkiye'nin 'deki sondaj faaliyetleri Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Reuters, AB'nin skandal Doğu Akdeniz kararını son dakika haberi olarak duyurdu! AB'nin skandal taslak metininde; "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 11:10
Son Dakika: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri AB'yi rahatsız etti! Skandal Türkiye kararı...

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışması yapmasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar için olmasına Avrupa'nın tepkisi sürüyor... Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili bir son dakika kararı aldığı ortaya çıktı.

Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmede, AB'nin taslak metnini yayınladı. Metinde, "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.

Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kimleri rahatsız etti?

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Son Dakika: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri AB'yi rahatsız etti! Skandal Türkiye kararı...
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