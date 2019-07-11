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Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır." ifadesini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 09:41
Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

Altun, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde yaşanan ve tarihin en utanç verici trajedilerinden biri olan Srebrenitsa katliamı, soykırım suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır. Katliamın 24. yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir."

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Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
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