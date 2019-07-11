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’nin Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı

’nin kuzeyinde sınırına yakın bir bölgede bulunan Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin yarandığı öğrenildi. Suriye devlet televizyonu da 11 kişinin yaralandığını doğruladı. sonucu birçok araç kullanılamaz hale gelirken, patlamanın bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'nin önünde gerçekleştiği kaydedildi. Bombalı saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 21:36
Suriye’nin Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı
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Suriye’nin Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı
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