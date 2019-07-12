ABD’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı yollarla ülkeye giren göçmenlerle ilgili haftasonu 10 ilde harekete geçileceğini duyurdu. Yetkililerin baskınlar düzenleyerek yasadışı göçmenleri tutuklayacağı bildirildi. ABD basınında bu konuda geçtiğimiz günlerde sıkça haberler yapılmıştı.

ABD ÇALIŞMA BAKANI ACOSTA İSTİFA ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump ve Acosta, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

Acosta'nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini belirten Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca Acosta'ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de aktardı. Acosta, Cinsel istismardan yargılanan milyarder Jeffrey Eipstein'i cezaevinden çıkarmıştı.

Acosta'nın görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella'nın devralacağı belirtiliyor.