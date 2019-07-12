Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme

’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme

Başkanı Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili haftasonu harekete geçileceğini duyurdu. Ayrıca ABD Çalışma Bakanı Acosta'nın istifa ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 17:44
ABD’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı yollarla ülkeye giren göçmenlerle ilgili haftasonu 10 ilde harekete geçileceğini duyurdu. Yetkililerin baskınlar düzenleyerek yasadışı göçmenleri tutuklayacağı bildirildi. ABD basınında bu konuda geçtiğimiz günlerde sıkça haberler yapılmıştı.

ABD ÇALIŞMA BAKANI ACOSTA İSTİFA ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump ve Acosta, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

Acosta'nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini belirten Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca Acosta'ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de aktardı. Acosta, Cinsel istismardan yargılanan milyarder Jeffrey Eipstein'i cezaevinden çıkarmıştı.

Acosta'nın görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella'nın devralacağı belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN