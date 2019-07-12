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ülkeleri vahşeti seyretti

Giriş Tarihi: 12.7.2019
Avrupa ülkeleri vahşeti seyretti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kurbanları andı. Erdoğan "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. 24. yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

ALİYA'NIN EMANETLERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihin kara lekesi bu soykırımı yapanları ve göz yumanları unutmadık. Aliya'nın emaneti Boşnak kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise, "Böylesi bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şart" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Soykırımı, yapanları, destek olanları unutmayacağız" dedi.
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Avrupa ülkeleri vahşeti seyretti
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