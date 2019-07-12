Avrupa’nın kara lekesi Srebrenitsa soykırımı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile milletvekillerinin de yer aldığı törene binlerce kişi katıldı.



BİR DAHA YAŞANMASIN

Öğle namazının ardından 33 soykırım kurbanı için cenaze namazı kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazoviç, Srebrenitsa'da yaşananları bir daha hiçbir yerde, hiç kimsenin yaşamaması temennisinde bulundu.







OSMAN 16 YAŞINDAYDI

Duanın ardından tek tek isimleri okunan kurbanların cenazeleri toprağa verildi. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurbanların sayısı, dünkü cenaze törenin ardından 6 bin 643'e yükseldi. Hala binlerce kurbanın kimliği tespit edilemedi. Bu yıl fefnedilen 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk oldu.

Bosna'daki savaşın 'görünmeyen' çocukları

BM'YE SIĞINMIŞLARDI

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti ve toplu mezarlara gömdü.



HOLLANDA'YA DAVA AÇIYORLAR

Soykırıma seyirci kalmakla suçlanan Hollandalı askerler, "İmkansız bir göreve gönderildikleri" gerekçesiyle, devlet aleyhine dava açıyor. BBC'nin haberine göre Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) adına Srebrenitsa'da görev yapan Hollanda taburundaki (Dutchbat) askerler, sembolik bir tazminat ödenmesini ve kendilerinden özür dilenmesini istiyor.