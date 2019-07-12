Çin'in o bölgesi bölgesi dışa açılma sürecinde hızla gelişmeye devam ediyor

Xinjiang, Çin'in yüz ölçümü ve komşularıyla olan sınır uzunluğu bakımından ülkenin en büyük eyalet düzeyindeki idari bölgesi durumunda. Son yıllarda, Çin'in ileri sürdüğü ve ülke içinde etkili bir şekilde uygulanan Kuşak ve Yol inisiyatifi sayesinde Xinjiang kendi bölgesel üstünlüğüyle dışa açılma sürecinde hızla gelişiyor.

BAĞLANIRLIK İNŞASINDA YENİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ

Xinjiang'daki karayolu inşasına bakıldığında, hâlihazırda 111 adet uluslararası karayolu arteri Xinjiang ve 5 komşu ülkeyi birbirine bağlıyor. Son olarak Çin-Kırgızistan-Özbekistan uluslararası karayolu da hizmete girdi.

DEMİRYOLU İNŞASINDA GELİNEN NOKTA...

Demiryolu inşasında gelinen noktaya bakıldığında Urumçi merkezin, ulusal yüksek hızlı demiryolu ağına bağlandığını görüyoruz. Böylece 2014 yılında Xinjiang'da hizmete giren 1,32 bin kilometre uzunluğundaki demiryolu hattıyla bölgede toplam hizmete giren demiryolu hattı uzunluğu 6 bin 231 kilometreye ulaştı.

2019 yılının mayıs ayı itibarıyla 21 adet sivil havaalanına sahip olan Xinjiang, 20 dış hat ve 80 iç hat olmak üzere 264 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, Xinjiang'ı Pakistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'a bağlayan 17 sınır ötesi fiber optik kablo hattı bulunuyor.

AVRUPA'YA TREN SEFERLERİ HİZMETTE

Xinjiang'dan geçen Çin-Avrupa kargo treni seferlerinin sayısı hızla artıyor. 2014-2019 yılları arasında, Xinjiang'dan geçerek Avrupa'ya giden kargo treni seferlerinin sayısı 2 bin 564'ü bulurken, tren seferlerinde yıllık ortalama artış yüzde 100'den fazla oldu. Başta Xinjiang, Chongqing ve Chengdu olmak üzere 13 eyalet arasında Çin-Avrupa kargo treni seferlerine dair istişare mekanizması kuruldu.

Şu ana kadar Orta Asya ve Avrupa'daki 25 destinasyona günlük kullanım eşyaları, giyim ve mekanik ekipman gibi 200 yüzden fazla ürün taşıyan kargo treni seferleri Xinjiang'dan geçiş yapıyor.

HALKLAR ARASINDAKİ TEMASLAR SÜREKLİ OLARAK DERİNLEŞİYOR

Xinjiang, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerle eğitim temasını ve iş birliğini sürekli olarak yoğunlaştırıyor. 2015'ten Mayıs 2019'a dek, 12 bin 500 yüz yabancı öğrenci Xinjiang'da eğitim görmenin yanı sıra, bölgeden 970 kişi eğitim amacıyla yurt dışına gönderildi.

İPEK YOLU SAĞLIK FORUMU 94 KEZ XİNJİANG'DA DÜZENLENDİ

Öte yandan Xinjiang'da yer alan beş hastanede uygulanan uluslararası sağlık hizmeti sayesinde 20 bin yabancı hasta tedavi gördü. Bölgedeki 20 hastane, 3 yabancı hastane ve Çin'in diğer eyaletinden 24 hastaneyle birlikte sınır ötesi sağlık hizmet platformunu kurdu. Şu ana kadar İpek Yolu Sağlık Forumu 94 kez Xinjiang'da düzenlendi.

2018'de Xinjiang'a giden yerli ve yabancı turistlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 40 oranında artarak 150 milyon kişiyi buldu. Bu yılda bölgede gerçekleştirilen toplam turizm tüketim tutarı ise, yüzde 41,59 oranında yükselerek 257,9 milyar yuana ulaştı.

DIŞ TİCARETTE GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Xinjiang'nın dış ticaret hacminde ilk beş ayda yüzde 10,8'lik artış kaydedildi. Bilhassa ithalatta büyük artış görüldü.

Urumçi Gümrük İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Xinjiang'ın dış ticareti ocak-mayıs döneminde 52 milyar 280 milyon yuana ulaşarak, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 10,8 oranında yükseldi.

Aynı dönemde Xinjiang'ın ihracatının 38 milyar 450 milyon yuanla yüzde 1,4; ithalatının ise 13 milyar 830 milyon yuanla yüzde 49,1 arttığı öğrenildi.

İdarenin açıklamasına göre, Xinjiang'ın dış ticareti devamlı olarak iyileşiyor, ihracat piyasası gittikçe çeşitleniyor ve özel işletmelerin dış ticaretteki öncülük rolü de sürekli güçleniyor.