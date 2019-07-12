'Hayalet şehir' Kapalı Maraş hakkında önemli gelişme! Süreç başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması yönünde süreci başlattı. Kapalı Maraş'a girerek, envanter çalışması yapacak ekip, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

İLK TOPLANTI YAPILDI!

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Özersay, "Bu sabah Kapalı Maraş ile ilgili olarak envanter çalışması yapacak olan komisyonun ilk toplantısı yapıldı. Gelecek hafta bu açıdan yoğun geçecek, ertesinde de arazide çalışma noktasına geleceğiz, diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bilimsel envanterler değerlendirilecek" dedi.

RUMLARA İADESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Kapalı Maraş'a 2 hafta içinde girmesi beklenen ekibin, bilimsel verilerle çalışmalara başladığı belirtildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş'ın Rumlara iadesinin söz konusu olmayacağını söyledi. KKTC medyasına açıklama yapan Tatar, şunları kaydetti:

"Maraş'ın Türk ulusuna ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci iyi yönetebilirsek Maraş'ta çok iyi, hayırlı şeylerin olabileceği düşüncesindeyiz. Maraş'ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksızlıktır; çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal hak sahiplerine hak sağlayacak. Oranın da tekrar yerleşime açılması ile hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de eski yasal sahipleri için faydalı olacak."