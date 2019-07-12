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'ler geldiği sırada ABD basını! ' dediğini yaptı'

'nin Rusya'dan aldığı 'lerin ilk partisinin 'ya ulaşması dış basında da geniş yer buldu. ABD'de haber kanalları gelişmeyi "son dakika" olarak duyururken Türkiye'nin bu kararı canlı yayında değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 16:08
S-400'ler geldiği sırada ABD basını! 'Türkiye dediğini yaptı'

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.

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S-400'LERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!

Takvim'in haberine göre;Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.

RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR

Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı.

TÜRKİYE AMERİKA'YI DİNLEMEDİ

CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi.

Rus ajansı açıkladı! S-400'lere ait 120'den fazla füze böyle gelecek! İşte S-400'ler hakkında merak edilenler...

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S-400'ler geldiği sırada ABD basını! 'Türkiye dediğini yaptı'
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