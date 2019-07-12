Srebrenitsa katliamı hakkında çarpıcı açıklama! 'Bugünün Türkiye'si o felaketi önlerdi'

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Srebrenitsa katliamının büyük bir felaket olduğunu belirterek, "Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı." dedi.

Sadoviç, Keçiören Belediyesi ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolaysıyla Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda yapılan anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Srebrenitsa katliamının, Bosna halkı ve tüm Müslümanlar için üzücü bir olay olduğunu belirten Sadoviç, şunları söyledi:

"Biz bugünü tüm şehitlerimiz için anma günü olarak belirledik. Birincisi; kurbanlarımızı, şehitlerimizi ve ailelerini unutmayalım diye. İkincisi ise güçlü olmamız gerekiyor ki bir daha böyle felaket başımıza gelmesin. Türkiye, Bosna Hersek'te ve Balkanlar'da milletlerarası bir barışı tesis etmeye çalışıyor. Bugünkü Türkiye'nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek'te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı."

"COĞRAFYAMIZA SALDIRILAR YAPILDI"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise 24 yıl Avrupa'nın göbeğinde bir vahşet yaşandığını belirterek, dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda binlerce Müslümanın katledildiğini söyledi.

Müslüman coğrafyasına saldırıların yapıldığını ifade eden İşler, "İşte bu savaşın öncüsü 24 yıl önce Bosna'da yapılan savaştı. Bizim, Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olduğumuz zaman Balkanlar'da barış olur, Ortadoğu'da barış olur." dedi.

21. ASIRDA YAŞANAN BÜYÜK VAHŞET

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Bosna savaşında Türkiye halkının yüreğinin yandığını söyleyerek, "Avrupa'nın göbeğinde ve Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan Bosna'da bir vahşet, bir soykırım ve bir insanlık felaketi, 21. asrın beşiğinde yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Altınok, bugün Balkanlar'da yaşayan Sırp, Boşnak ve Hırvatların kardeşçe bir arada yaşamasında Aliya İzzetbegoviç'in büyük payının olduğunu ifade etti.

Anma etkinliği sonrasında, Srebrenitsa şehitlerini temsil eden anıta karanfiller bırakıldı, dualar edildi.