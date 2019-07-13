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’da düğüne saldırısı

Giriş Tarihi: 13.7.2019
Afganistan’da düğüne intihar saldırısı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, yerel bir yöneticinin oğlunun düğününe 13 yaşındaki bir çocuğun düzenlediği intihar saldırısında 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar saldırganının üzerine yerleştirilen bombayı düğününü ortasında patlattığını belirtti. Afgan yetkililer, öldürülenler arasında hükümet yanlısı bir milis gücünün komutanı Malik Toor'un da yer aldığını ve saldırının hedefinin Toor olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Taliban saldırıyla bir bağlantısı olmadığını açıkladı.
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Afganistan’da düğüne intihar saldırısı
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