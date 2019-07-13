Avrupa’da gazeteciler SABAH’ı hedef gösteriyor

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA), "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporuna ilişkin gösterilen tepki Batı basınının ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. SETA'nın açık kaynaklı bilgilere dayanarak hazırladığı raporla, yabancı yayın kuruluşlarının haberlerini ele alıp, Türkiye karşıtı tutumlarını ifşa etmesi, Batı basınında memnuniyetsizlik yaratmıştı.BBC Türkiye muhabiri Mark Lowen, Twitter'dan SABAH'ın Londra muhabiri Alparslan Düven'i hedef aldı.Ancak aynı rahatsızlık Batı basınının Türk gazetecileri açık hedef hale getirmesinde gösterilmedi. Yaptıkları haberlerle Türkiye üzerinden algı operasyonu oluşturan İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Lowen, Sabah ve aHaber'in Londra muhabiri Alpaslan Düven'in Londra'dan yaptığı yayını paylaştı. Düven'in Financial Times gazetesinin Londra'daki merkezi önünden yayın yapması BBC muhabirini rahatsız etti.Her fırsatta basın özgürlüğü ve insan haklarından dem vuran uluslararası yayın kuruluşları, söz konusu Türkiye olunca farklı bir tutum sergilemekten çekinmiyor. Daha önce de Sabah-aHaber Londra Muhabiri Düven'in kamera ve canlı yayın ekipmanları Londra'da kendisini takip eden kişiler tarafından çalınmış, İngiliz polisi hırsızlık anının güvenlik görüntüleri, hırsızın parmak ve DNA izleri olmasına rağmen delil yetersizliğinden dosyayı kapatmıştı.