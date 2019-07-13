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Değnekle balık avladı!

Asya’da yer alan Borneo adasında yaşayan bir erkek orangutan elinde bir değnekle balık avlarken görüntülendi. Orangutanın alet kullanma becerisi şaşkınlık yarattı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019
Değnekle balık avladı!

Dünyanın en akıllı hayvanlarından biri olarak kabul edilen orangutanların bir yeteneği daha ortaya çıktı. Davranışları bakımından insanları andıran bu hayvanlar şimdi de aletleri kullanma becerileriyle şaşkınlık yarattı. Asya'da yer alan Borneo adasında yaşayan bir erkek orangutan elinde bir değnekle balık avlarken görüntülendi. Bir ağacın dallarına tutunan orangutan, önce nehir suyuna doğru eğildi ardından da elindeki değnekle nehir suyuna vurarak balık avlamaya çalıştı. İnsanların mızrakla balık avlamasını andıran bu durum, orangutanların yemek bulmak için insanlar gibi alet kullandığını ortaya koydu. Fotoğrafın çekildiği Gohong Nehri bölgesinde yaşayan yerel halkta, balık avlamak için aynı yöntemi kullanıyor. Uzmanlar, orangutanın insanları taklit etmiş olabileceğini belirtiyor.
Antropolog Birute Galdikas ilk kez 1982'de vahşi Borneo orangutanlarının aletler kullandığını gözlemlemişti. Orangutanların davranışlarını izleyen Carel van Schaik ise 1994'te bunu belgelemişti. Schaik, Sumatra'daki Gunung Leuser Ulusal Parkı'nda yaşayan orangutanların meyve toplamak ve kabuklu meyveleri kırmak için araçlar geliştirdiğini tespit etmişti.

Öyle bir tuzak kurdu ki... İlginç balık avlama yöntemi!

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