Esad yine ölüm yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı. Beyaz Baretliler, Esad rejimine ait savaş uçaklarının, dün sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarrat el Numan kenti, İdlib kent merkezi ve ilçesi Han Şeyhun'a hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Maarrat el Numan'da bir fırının hedef alındığı ve saldırı sonrası fırının hizmet dışı kaldığı belirtildi. İdlib kent merkezinde cuma namazı yoğun saldırılar nedeniyle yine iptal edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşar Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.