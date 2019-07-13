Hindistan’da çocuk istismarına idam

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan'da, çocuklara cinsel istismar suçuna ölüm cezası getirildi. Bu hafta yürürlüğe konan yeni düzenlemeyle Hindistan'da çocuk istismarcılarına verilecek cezanın en üst sınırı ölüm oldu. Daha önce tecavüz suçunun üst sınırı 20 yıl hapis cezasıydı. Yeni düzenlemeyle birlikte, çocuk istismarına yönelik görüntülere yer veren online platformlar da suç kapsamına alındı. Uluslararası Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi, dünyada internet üzerinde çocuklara cinsel taciz vaka sayısının 5 yıl önce 100 bin olduğunu, bu sayının geçen yıl 18 milyona ulaştığını bildirmişti.