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’da salgını: 93 ölü

Giriş Tarihi: 13.7.2019
Kamerun’da kolera salgını: 93 ölü
Kamerun'un kuzeyinde yılbaşından bu yana etkili olan kolera salgınında 93 kişi yaşamını yitirdi. Kamerun Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019'da şimdiye kadar binden fazla kolera vakası görüldü. "Vibrio" isimli bakterinin insan ince bağırsağında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinlerden bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
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Kamerun’da kolera salgını: 93 ölü
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