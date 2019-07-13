Kamerun’da kolera salgını: 93 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Kamerun'un kuzeyinde yılbaşından bu yana etkili olan kolera salgınında 93 kişi yaşamını yitirdi. Kamerun Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019'da şimdiye kadar binden fazla kolera vakası görüldü. "Vibrio" isimli bakterinin insan ince bağırsağında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinlerden bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.